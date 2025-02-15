Лавров и Рубио договорились о контактах для подготовки встречи президентов РФ и США

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По инициативе Вашингтона состоялся телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Марко Рубио. Об этом сообщает телеграм-канал МИД РФ.

Главы внешнеполитических ведомств договорились о регулярных контактах, в том числе для подготовки встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Кроме того, Лавров и Рубио условились работать вместе над восстановлением диалога двух стран, а также в ближайшее время организовать встречу экспертов для согласования конкретных шагов по взаимному снятию препон для работы загранпредставительств.

"Лавров и Рубио подтвердили готовность совместно работать над восстановлением взаимоуважительного межгосударственного диалога в русле заданной президентами тональности", – говорится в сообщении.

Между тем встреча президентов может состояться уже до конца февраля, сообщили западные СМИ. Как ожидают журналисты, официальные лица обеих стран проведут на следующей неделе переговоры в Саудовской Аравии. Они будут посвящены подготовке к возможной встрече президентов.

Поручения Путина и Трампа по итогам их телефонного разговора привели в движение машину "помощников и ведомств". Об этом ранее заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, развитием диалога Путина и Трампа стали их поручения помощникам и ведомствам.