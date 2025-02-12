Лавров заявил, что РФ предпочитает соблюдать договоренности о конфиденциальности

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Россия предпочитает соблюдать дипломатические договоренности о конфиденциальности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя освобождение гражданина США Марка Фогеля.

"Как вы понимаете, дипломатические и иные контакты в общем-то любят тишину. В течение последних нескольких недель задавалось много вопросов на разных уровнях, в том числе пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову. И он отвечал то, что можно было отвечать о том, что контакты есть, они продолжаются", – приводит ТАСС слова министра.

Глава ведомства также отметил, что подход Москвы в этом отличается от Вашингтона. Освобождение Фогеля Лавров назвал "продуктом одного из каналов, по которым эти контакты осуществляются".

Накануне стало известно об освобождении Фогеля. Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Россию, чтобы договориться о возвращении американца.

В свою очередь, Трамп сообщил, что крайне признателен Владимиру Путину за освобождение Фогеля. Об этом политик заявил во время встречи с американцем. Он подчеркнул, что данная сделка между двумя странами была очень справедливой и разумной.

Кроме того, по итогам контактов с США будет возвращен и осужденный гражданин России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Как уточнил представитель Кремля, имя россиянина будет названо, когда тот будет на родине.