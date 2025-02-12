Песков заявил о скором возращении заключенного в США россиянина

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Осужденный гражданин России на днях будет возвращен в страну по итогам контактов с США. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Результатом контактов стало освобождение (гражданина США Марка. – Прим. ред.) Фогеля, а также одного из граждан РФ, который в настоящее время содержится в местах лишения свободы в США", – пояснил Песков, подчеркнув, что в последнее время по линии соответствующих ведомств была интенсифицирована работа.

Как уточнил представитель Кремля, имя россиянина будет названо, когда тот будет на родине. При этом в ответ на вопрос о том, участвовали ли в организации обмена третьи страны, он заявил, что в данный момент "не о чем сообщить".

Накануне, 11 февраля, стало известно об освобождении Фогеля. Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Россию, чтобы договориться о возвращении американца.

В свою очередь, Трамп сообщил, что крайне признателен Владимиру Путину за освобождение Фогеля. Об этом политик заявил во время встречи с американцем. Он подчеркнул, что данная сделка между двумя странами была очень справедливой и разумной.

Следователи возбудили уголовное дело против Фогеля о контрабанде и хранении наркотиков в крупном размере в январе 2022 года. Тогда в Шереметьево в его багаже обнаружили запрещенные вещества. Суд приговорил Фогеля в России к 14 годам колонии строгого режима.