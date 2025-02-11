Белый дом сообщил об освобождении в РФ гражданина США Марка Фогеля

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В России освобожден американец Марк Фогель, осужденный за контрабанду и хранение наркотиков. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома со ссылкой на заявление советника президента США по нацбезопасности Майка Уотца.

В публикации говорится, что спецпосланник американского президента Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Россию, чтобы договориться о возвращении Фогеля. Гражданин США уже находится в самолете.

"Президент Трамп, Стив Уиткофф и советники президента договорились об обмене, который служит проявлением доброй воли со стороны россиян и знаком того, что мы движемся в правильном направлении к прекращению жестокой и ужасной войны на Украине", – указано в тексте.

Следователи возбудили уголовное дело о контрабанде и хранении наркотиков в крупном размере против Фогеля в январе 2022 года. Мужчина преподавал в англо-американской школе, до мая 2021 года обладал дипломатическим статусом.

Американец вместе с женой прибыли из Нью-Йорка. В Шереметьево при прохождении "зеленого" коридора Фогеля остановили таможенники из-за реакции служебных собак. При обыске в его багаже обнаружили тщательно замаскированные наркотические вещества.

Летом 2022-го суд приговорил Фогеля к 14 годам колонии строгого режима.