Экс-сотрудника посольства США в Москве обвинили в контрабанде наркотиков

11:40
Фото: МВД России
Следователи возбудили уголовное дело о контрабанде и хранении наркотиков в крупном размере против бывшего сотрудника посольства США в Москве Марка Фогеля. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.
Мужчина вместе с супругой прибыли в Москву из Нью-Йорка. Однако в Шереметьево при прохождении "зеленого" коридора Фогеля остановили сотрудники таможни из-за реакции служебных собак на багаж.
"В ходе таможенного контроля в багаже иностранца обнаружили наркотические вещества. Наркотики были тщательно замаскированы: марихуана расфасована в упаковки от контактных линз, а масло каннабиса находилось в картриджах для электронных сигарет. Все это было завернуто в полиэтилен и спрятано в кроссовки", – говорится в сообщении.
Гражданина США арестовали, так как подозреваемый мог скрыться от следствия на территории посольства. После этого полицейские провели обыск по месту жительства задержанного.
"Установлено, что его супруга, которая была отпущена домой, до прибытия следственно-оперативной группы успела избавиться от находившихся в квартире улик. На записях камер наблюдения видно, как она с соблюдением мер предосторожности выносит из дома сверток и выбрасывает в мусорный бак. Позже она забирает его, перекладывает в пакет и уносит за пределы жилого комплекса", – говорится в сообщении.
В МВД подчеркнули, что Фогель преподавал в англо-американской школе. До мая 2021 года он и его супруга обладали дипломатическим статусом.
По одной из версий следствия, Фогель мог использовать свой статус для организации канала поставки в РФ наркотиков для последующего сбыта среди учащихся школы.
Ранее Дорогомиловский районный суд Москвы вынес приговоры Андрею Ковальчуку и другим фигурантам дела о поставках кокаина из Аргентины в Россию и страны Европы.
Суд признал Ковальчука виновным, путем частичного сложения наказания назначил ему 18 лет колонии строгого режима со штрафом 1,8 миллиона рублей. Али Абянов был приговорен к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также штрафу в размере 1,6 миллиона рублей.
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