Во Внуково задержали двух пассажиров, проглотивших почти килограмм кокаина

Фото: customs.gov.ru

В аэропорту Внуково задержали двоих россиян с почти килограммом кокаина, который они проглотили, сообщает РИА Новости.

Злоумышленники прибыли из бразильского Сан-Паулу через Стамбул. Задержали их при проведении таможенного контроля пассажиров рейса Стамбул – Москва. Рентгеноскопическое исследование брюшной полости показало наличие посторонних предметов.

Позже при проведении специальных медицинских процедур в стационаре из полости желудка задержанных извлекли 100 контейнеров цилиндрической формы, содержащих порошкообразное вещество.

Проведенный экспресс-анализ дал положительную реакцию на кокаин. Его общая масса составила 961 грамм.

Выяснилось, что задержанные ранее уже были судимы за совершение особо тяжких преступлений. Возбуждены два уголовных дела по статье о контрабанде наркотических средств.

В феврале британская полиция изъяла рекордную партию кокаина общим весом две тонны и стоимостью 184 миллиона фунтов стерлингов (258 миллионов долларов).

В NCA уточнили, что наркотик перевезли в международный порт Портсмута из Колумбии на грузовом судне. Кокаин хранился в контейнерах, заявленных под перевозку бананов, и был арестован сразу после доставки в промышленную зону Лондона.

Эта партия стала самой большой из когда-либо изъятых за всю историю Великобритании. Полиция задержала девять человек в возрасте от 21 до 56 лет, возбуждено уголовное дело.