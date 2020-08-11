Порядка 250 кг кокаина изъяли в Доминиканской Республике

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Порядка 250 килограммов кокаина изъяли специалисты Национального управления по контролю за оборотом наркотиков в Доминиканской Республике. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

Сообщается, что крупную партию наркотиков удалось изъять на территории муниципалитета Пепильо Сальседо на северо-западе страны.

По информации полицейских, груз прибыл из Колумбии. Наркотики находились внутри одного из автомобилей.

В данный момент полиция страны занимается выявлением причастных к организации сети наркотрафика.

Доминиканская Республика является одним из крупнейших пунктов переправки наркотиков в США и страны Европы. За прошедший год сотрудникам правопорядка удалось выявить и конфисковать более 2 тонн наркотиков. По информации полицейских, в незаконном бизнесе задействованы как граждане Доминиканской Республики, так и иностранцы.

Ранее более 350 килограммов кокаина было обнаружено у жителя Софии. По оценке болгарского МВД, стоимость партии на черном рынке составила порядка 41 миллиона евро.