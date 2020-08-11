Порядка 250 кг кокаина изъяли в Доминиканской Республике

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Порядка 250 килограммов кокаина изъяли специалисты Национального управления по контролю за оборотом наркотиков в Доминиканской Республике. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.
Сообщается, что крупную партию наркотиков удалось изъять на территории муниципалитета Пепильо Сальседо на северо-западе страны.
По информации полицейских, груз прибыл из Колумбии. Наркотики находились внутри одного из автомобилей.
В данный момент полиция страны занимается выявлением причастных к организации сети наркотрафика.
Доминиканская Республика является одним из крупнейших пунктов переправки наркотиков в США и страны Европы. За прошедший год сотрудникам правопорядка удалось выявить и конфисковать более 2 тонн наркотиков. По информации полицейских, в незаконном бизнесе задействованы как граждане Доминиканской Республики, так и иностранцы.
Ранее более 350 килограммов кокаина было обнаружено у жителя Софии. По оценке болгарского МВД, стоимость партии на черном рынке составила порядка 41 миллиона евро.
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