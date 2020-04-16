В Японии изъяли крупнейшую в истории страны партию кокаина

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Таможенные службы японского города Иокогама изъяли крупнейшую в истории страны партию кокаина. Как сообщает агентство Kyodo, наркотики нашли на судне в порту населенного пункта.

Известно, что общий вес обнаруженного кокаина составил порядка 700 килограмм. Наркотики были спрятаны в одном из контейнеров среди ящиков для бананов.

Отмечается, что экипаж судна полностью отрицает свою причастность к перевозке запрещенных веществ.

По информации экспертов, цена такой партии наркотиков на черном рынке составляет около 130 миллионов долларов.

Местная полиция уточняет, что к перевозке может быть причастна крупная международная группа контрабандистов. Кроме того, груз могли не успеть передать заказчику в другой стране.

Предыдущим "рекордом" страны стала находка в порту Кобе. В октябре 2019 года там была изъята партия кокаина весом 400 килограмм.

Ранее в Ливане обнаружили рекордную партию гашиша. Сообщалось, что в районе дома задержанного также было обнаружено огнестрельное оружие.