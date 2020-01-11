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Происшествия

03:51

Крупную партию наркотиков изъяли полицейские в общежитии в Печатниках

происшествия город

Фото: depositphotos/belchonock

Столичным полицейским удалось изъять крупную партию наркотиков в общежитии на юго-востоке Москвы. По подозрению в хранении и покушении на сбыт задержаны две приезжих. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по городу.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в одном из общежитий, расположенных на ул. Южнопортовая, задержали подозреваемых – двоих 22-летних приезжих мужчин, один из которых ранее судим", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что при личном досмотре у одного из подозреваемых в кармане брюк полицейские нашли сверток с неизвестным веществом. Масса находки составила порядка 80 граммов.

"Изъятое отправлено на исследование", – отметили в МВД.

Кроме того, в туалетной комнате общежития за гипсокартонной перегородкой полицейские нашли пакет с кристаллическим веществом серого цвета. Подтверждено, что находка является наркотическим средством под названием мефедрон. Масса найденного пакета с наркотиками составила 550 граммов.

"Следствием ОМВД России по району Печатники возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30 УК РФ , 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств"), и статьей 228 УК РФ. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – подытожили в пресс-службе.

Ранее в Москве мужчина, увидев сотрудников полиции, проглотил сверток. В съеденном пакетике, предположительно, находились наркотики.

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