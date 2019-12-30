Полиция ликвидировала наркопритон в Щербинке

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Сотрудники полиции задержала жительницу Щербинки за организацию наркопритона.

Как сообщает пресс-служба МВД по столице, 54-летняя женщина предоставляла свою квартиру наркозависимым лицам для употребления наркотических средств.

Отмечается, что взамен она получала алкогольную продукцию. В ходе обследования жилого помещения стражи порядка обнаружили три использованных шприца.

Также в квартире находились трое граждан с внешними признаками наркотического опьянения. По данному факту возбуждено уголовное дело.

27 декабря на севере столицы задержали подозреваемого в сбыте почти трех килограммов героина.