В Москве задержан подозреваемый в сбыте почти 3 кг героина

Фото: УНК ГУ МВД России по г. Москве

На севере столицы задержали приезжего, подозреваемого в сбыте почти трех килограммов героина, сообщает ТАСС.

Злоумышленника задержали возле одного из домов на Зеленоградской улице. При личном досмотре у него обнаружили полимерный сверток с неизвестным веществом. Исследование показало, что это героин массой около 150 граммов.

Затем обыски провели в месте временного проживания подозреваемого. Там обнаружили электронные весы, кофемолку, упаковочный материал, а также вещество в виде порошка и комков. Установлено, что это героин массой около 2,5 килограмма.

Общий вес изъятого героина составил около 2,65 килограмма. По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств". Подозреваемый арестован.

В середине декабря сотрудники Внуковской таможни задержали крупную партию наркотика метадон. Собственник груза не прошел процедуру декларации. Стоимость вещества, при этом оценили в 6 миллиардов рублей.

