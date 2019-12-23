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Общество

09:08

СФ попросит приостановить оборот никотиносодержащих изделий до поправок в законы

общество власть

Фото: depositphotos/librakv

Совет Федерации намерен попросить правительство приостановить оптовую и розничную продажу никотиносодержащих изделий до внесения соответствующих поправок в законодательство, рассказал РИА Новости глава социального комитета СФ Валерий Рязанский.

По его словам, эта норма может вступить в силу с 1 января 2020 года. Рязанский также напомнил, что раннее был введен запрет на продажу снюсов и жевательного табака. Однако на рынке появились новые продукты, в числе которых разные никотиносодержащие конфеты.

Сенатор отметил, что популярность таких конфетах у подростков в семь раз выше, чем у взрослых. "Впереди школьные каникулы, и нужно принимать меры для защиты здоровья подростков", – сказал Рязанский.

Ранее депутат Госдумы Сергей Боярский призвал запретить продажу снюса через интернет. Соответствующие поправки он предложил внести в законопроект о приравнивании электронных сигарет к табачным изделиям.

В декабре группа депутатов внесла проект закона об ужесточении ответственности за торговлю любыми никотиносодержащими сосательными и жевательными смесями.

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