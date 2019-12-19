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Общество

10:00

Студентов проверили на наркотики с помощью психологического теста

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского проверили студентов нескольких вузов на наличие наркотической зависимости при помощи психологического теста. Об этом сообщает газета "Известия".

Исследователи усовершенствовали "мичиганский тест", который позволяет выявлять у пациентов зависимость от спиртного. По словам ученых, эффективность этого теста близка к 100%. В анкету были добавлены вопросы об употреблении наркотиков. Кроме того, тест дополнили проверкой на открытость.

Российские специалисты опросили около ста студентов в возрасте от 16 до 20 лет. Оказалось, что чуть меньше половины опрошенных (42%) пробовали психоактивные вещества с различной периодичностью. Еще 12% употребляли наркотики.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об ужесточении ответственности за торговлю никотиносодержащими сосательными и жевательными смесями. Депутаты также попросили Роспотребнадзор проверить табачные киоски на предмет продажи никотиновых смесей детям, поскольку купить их "может даже ребенок".

Цена таких изделий равна приблизительно трем пачкам сигарет. Они имеются в свободной продаже в магазинах и табачных ларьках вблизи образовательных учреждений.

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