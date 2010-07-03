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Общество

15:29

Никотин опережает наркотики по скорости возникновения зависимости – эксперт

общество медицина безопасность

Фото: depositphotos/fermate

Никотиносодержащие смеси, популярные среди представителей молодого поколения, опасны очень коротким промежутком между первым употреблением и возникновением зависимости. Об этом сообщает ИА "НСН".

"Никотин – очень активное вещество психостимулирующего действия. При употреблении никотина очень быстро формируется зависимость. Так реагирует мозг на дофаминовые, подкрепляющие эффекты", – объяснил заведующий Центром профилактики и лечения табакокурения и нехимических зависимостей Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения Москвы Олег Кутушев.

По словам специалиста, именно никотину принадлежат "пальма первенства" по скорости возникновения зависимости.

"Никотин превосходит в этом плане все другие психоактивные вещества, даже те, которые относятся к группе больших наркотиков. Зависимость от никотина формируется в течение полугода-года систематического его потребления", – заявил эксперт Депздрава.

Ранее в России предложили ввести уголовную ответственность за продажу снюса и насвая. Обе смеси содержат никотин, при этом дети могут купить их гораздо проще, чем сигареты или табак. Необходимость в поправках к законодательству возникла, как считает депутат Госдумы Борис Чернышов, на фоне участившихся случаев отравления смесями.

У московских школьников набирает популярность привычка жевать никотин

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