В России могут запретить продажу никотиносодержащих смесей несовершеннолетним

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Депутат Госдумы из "Единой России" Марат Бариев внес в Госдумы законопроект, запрещающий продавать сосательные и жевательные смеси, содержащие никотин, несовершеннолетним. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

В пояснительной записке отмечается, что в силу своей доступности, дешевизны и легальности такие смеси стали популярны в подростковой среде. Это приводит к "привыканию" к употреблению никотина.

Там также отмечается, что концентрация никотина в смесях может составлять до 100 миллиграммов, в то время как в обычной сигарете его содержание не превышает 1,5 миллиграмма.

Следствием употребления этих смесей являются заболевания верхних дыхательных путей, желудка, пищевода и полости рта. Увеличивается риск сердечно-сосудистых, онкологических и респираторных заболеваний.

Из-за большой доза никотина возможны и нейротоксические нарушения организма, что в итоге может привести к расстройству сознания.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект, запрещающий оптовую и розничную торговлю сосательным табаком (снюсом), а также любыми сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин или его производные.

Авторы документа отметили, что принятый в 2015 году закон о полном запрете продажи снюса содержит формальный пробел, так как содержит конкретную исчерпывающую формулировку – "табак сосательный (снюс)".