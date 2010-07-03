Ученые назвали причины болезни вейперов

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Американские чиновники в области здравоохранения сообщили, в чем заключается наиболее вероятная причина болезни вейперов, которая распространилась по США в последнее время.

Ученые проанализировали образцы жидкости легких 29 пациентов с болезнью вейперов (EVALI, ассоциированная с употреблением смесей для электронных сигарет или вейпинга болезнь легких). Анализ показал, что с большей вероятностью на развитие болезни влияет ацетат витамина Е – маслянистая, синтетическая форма этого вещества. Из всех веществ только это соединение могло вызвать вред, специфический для EVALI.

Ученые называют результаты этой работы прорывными, пишет издание Gizmodo со ссылкой на пресс-конференцию Центров по профилактике и контролю заболеваний США.

Ацетат витамина Е часто добавляют в нелегальные смеси для вейпинга с тетрагидроканнабинолом (ТГК). Большая концентрация этого вещества содержится в конопле. Также это единственный компонент марихуаны, который власти некоторых штатов США, Канады и Новой Зеландии разрешили использовать в медицинских целях.

Отмечается, что при анализах образцов следы ТГК ученые нашли в 82% из них. При этом следы никотина оказались лишь в 62%. Большинство участников исследования подтвердили, что незадолго до появления у них симптомов болезни вейперов они курили смеси с ТГК.

По последним данным, в 49 штатах США болезнь вейперов диагностировали у 2051 человека. Из них 39 человек уже умерли, это были люди в возрасте от 17 до 75 лет.

