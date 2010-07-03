В Канаде зарегистрирован первый случай заболевания от вейпа

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Канадские медики заявили о первом случае заболевания, связанного с вейпингом. Об этом сообщил телеканал CTV.

У пациента школьного возраста в Лондоне (провинция Онтарио) обнаружили серьезное заболевание дыхательных путей. Он курил электронные сигареты почти каждый день. Врачи отметили, что других проблем со здоровьем у него не было.

Подростка подключили к системе жизнеобеспечения.

"Единственная проблема, которую выявили, это то, что он курил электронные сигареты. Насколько мы знаем, это первый случай заболевания, связанного с вейпингом, в Канаде", – сказал врач Кристофер Маки.

В этот же день власти провинции Онтарио заявили, что будут отслеживать, как курение вейпов влияет на здоровье.

Министр здравоохранения Онтарио Кристин Эллиотт выпустила приказ, который обязывает общественные больницы в Онтарио предоставлять статистику о легочных заболеваниях, связанных с вейпингом.

Ранее сообщалось, что в США было выявлено несколько случаев летального исхода у людей, которые курили вейпы. Медики в качестве вероятной причины смертей рассматривают масло с витамином Е. Специалисты из Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов обнаружили это вещество в смесях с марихуаной, которые курили заболевшие вейперы. При этом Минздрав США подчеркивает, что пока рано делать окончательные выводы.

