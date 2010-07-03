В США пять человек умерли от курения вейпа

Центры по контролю и профилактике заболеваний США зарегистрировали в стране смерть пяти человек, которые курили электронные сигареты. Информация об этом приводится на сайте организации.
Летальный исход наблюдался вследствие заболеваний, вызванных курением вейпа. Случаи зарегистрированы в штатах Калифорния, Иллинойс, Индиана, Миннесота и Орегон. Всего по стране зарегистрированы порядка 450 случаев заболеваний, предположительно вызванных курением вейпа.
В США обострилась дискуссия о влиянии вейпов на здоровье человека. В августе этого года департамент общественного здравоохранения штата Иллинойс зарегистрировал первую в стране смерть, к которой привело курение электронных сигарет и развитие тяжелого респираторного заболевания.
Ранее в пятницу телекомпания CNN со ссылкой на информацию CDC сообщала о том, что в стране была зарегистрирована смерть трех человек, которые курили электронные сигареты и были госпитализированы с легочными заболеваниями.
"Вечер": нужно ли запретить вейпы и кальяны?
В июле правительство одобрило запрет на курение электронных сигарет в общественных местах.
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