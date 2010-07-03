Законопроект о запрете продажи всех разновидностей снюса внесли в Госдуму

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В Госдуму внесли законопроект, который запрещает оптовую и розничную торговлю сосательным табаком (снюсом), а также любыми сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин или его производные, сообщает "Интерфакс".

В пояснительной записке отмечается, что принятый в 2015 году закон о полном запрете продажи снюса содержит формальный пробел, так как содержит конкретную исчерпывающую формулировку – "табак сосательный (снюс)".

Таким образом, производители, именуя снюс не сосательным табаком, а, к примеру, "никотиносодержащей смесью" или "чистым никотином", "де-юре соблюдая закон, де-факто продолжают выпуск данного легкого наркотика".

Также авторы законопроекта отмечают, что снюс стал популярен в подростковой и молодежной среде, что приводит не только к стремительному привыканию, но и к летальному исходу, как это произошло в Новосибирске 20 ноября с учащимся 7 класса одной из средних школ.

Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин отметил, что употребление снюса приводит к привыканию, агрессивному поведению и вызывает раздражение слизистой ротовой полости.