Нарколог предупредил о вреде курения кальяна

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Курение кальяна не менее вредно для здоровья, чем курение сигарет, и может привести к серьезным заболеваниям, рассказал Агентству "Москва" заведующий Центром профилактики и лечения табакокурения и нехимических зависимостей Московского научно-практического центра наркологии Олег Кутушев.
По словам врача, при сеансе длительностью 45 минут курильщик потребляет больше угарного газа, чем при выкуривании пачки сигарет. Кутушев отметил, что вред для потребителей кальянов доказан многочисленными медицинскими исследованиями.
Курение кальяна приводит к повышению сердечного ритма и кровяного давления, другим вредным острым сердечно-сосудистым эффектам, нарушению функции легких и переносимости физических нагрузок, воспалению легких, обморокам и острым отравлениям угарным газом.
Также установлена связь между курением кальяна и раком легких, раком ротовой полости, пищевода, желудка и мочевого пузыря, а также хронической обструктивной болезнью легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями и инсультами. Дым при курении кальяна так же токсичен, как и при курении сигарет, уточнил врач.
Он добавил, что курильщики кальяна по сравнению с любителями сигарет подвергаются гораздо большему воздействию угарного газа, значительно большему воздействию полициклических ароматических углеводородов и аналогичному воздействию никотина.
Также велика вероятность заражения инфекционными заболеваниями: гепатитом, туберкулезом, герпесом. Передатчиком может быть человек, который курил этот кальян раньше. Передача бактерий идет не из насадки, а из трубки.
По словам Кутушева, переход с сигарет на кальян не означает, что курильщик избавился от зависимости. Разница между ними в том, что сигареты курятся краткосрочно, а кальян – минимум около часа.
Если кальян расположен в непроветриваемом помещении, то добавляется вредный эффект пассивного курения.
Ранее в ВОЗ рассказали, что те, кто курит кальян или электронные сигареты, рискует заболеть раком так же, как и курильщик обычных сигарет.
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