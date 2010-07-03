В ВОЗ рассказали, грозит ли рак любителям кальянов и электронных сигарет

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Те, кто курит кальян или электронные сигареты, рискует заболеть раком так же, как и курильщик обычных сигарет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова эксперта департамента ВОЗ Андре Илбави.

"Да, возможно получить рак легких при курении кальяна. Это уже установлено", – рассказал Илбави.

Специалист пояснил, что дым, который человек вдыхает при курении кальяна, содержит в себе вредные вещества, которые могут привести к развитию рака.

"Что же касается электронных сигарет, то негативное воздействие на здоровье будет происходить со стороны легочной системы. Но нельзя также исключать и их неблагоприятное воздействие, к примеру, на сердечно-сосудистую систему и канцерогенный эффект", – добавил Илбави.

Эксперт предостерег, что электронные сигареты вызывают у человека очень сильное привыкание.

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