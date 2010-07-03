В ВОЗ дали старшный прогноз о больных гепатитом

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Глава отдела исследования гепатита в ВОЗ Марк Балтрейс заявил, что через 11 лет от гепатита С могут погибнуть более 4,5 миллионов человек. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным, имеющимся в распоряжении ВОЗ, на сегодняшний день гепатитом В заражены более 257 миллионов человек.

"Для гепатита С мы наблюдаем небольшое снижение, но все равно это 71 миллион человек", – подчеркнул Балтрейс.

В организации отметили, что все необходимое лечение доступно и проводится во всем мире. Несмотря на это, количество заразившихся гепатитом за последние годы практически не снижается.

Ранее Владимир Путин подписал закон, который позволяет россиянам с вирусом гепатита С усыновлять детей. Новый документ также касается и граждан, больных ВИЧ.