Приамурье проверят после информации о заражении детей гепатитом С

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Специалисты Росздравнадзора 27 декабря планируют начать в Амурской области проверку в связи с сообщениями о заражении детей гепатитом С, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Территориальный орган выйдет на проверку в ближайшее время", – сообщили в пресс-службе.

Проверка связана с сообщениями некоторый СМИ о том, что более 20 детей заразились гепатитом С. Этот диагноз им якобы поставили после того, как они прошли лечение в областной детской клинической больнице.

В октябре Федеральная служба по контролю в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) предупредила российских туристов о вспышке гепатита А на территории нескольких американских штатов. Рост заболеваемости вирусным гепатитом А был зафиксирован в штатах Кентукки и Западная Вирджиния.