Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин по поручению Владимира Путина провел личный прием граждан. Встречи прошли в приемной главы государства.

Студентка Московского городского университета управления (МГУУ) правительства Москвы имени Ю. М. Лужкова Мария Аполонская попросила ускорить возведение физкультурно-оздоровительного комплекса в районе Москворечье-Сабурово.

В ответ Собянин сообщил, что в здании оборудуют несколько бассейнов, в том числе 50-метровый для спортсменов. По его словам, объект должен стать украшением района и полноценно заработать в 2027 году. Мэр пообещал взять сроки строительства на контроль.

Директор благотворительного фонда социально-психологической поддержки семьи и детства "Палитра" Ольга Олохова обратилась с просьбой ускорить ремонт катка "Меридиан" в Нижегородском районе и его открытие.

Собянин рассказал, что работы уже начались. Завершить их рассчитывают в течение 1–1,5 года, однако мэр предупредил, что процесс будет сложным и потребует времени.

Жительница Щербинки, индивидуальный предприниматель Лилия Прудковская попросила модернизировать канализационную насосную станцию, обслуживающую поселок Фабрики имени 1 Мая. Она отметила, что объект был построен в 1960 году.

Собянин согласился с необходимостью обновления инфраструктуры. Он пояснил, что проект предусматривает прокладку новых сетей и замену самой станции. По его словам, это позволит обеспечить надежную работу системы и избежать неприятных запахов. Вопрос мэр также пообещал держать на контроле.

Жительница Сокольников Виктория Свиридова попросила благоустроить пруд на Большой Остроумовской улице. Собянин сообщил, что водоем уже включен в программу реабилитации прудов.

Еще одна москвичка – жительница Покровского-Стрешнева Татьяна Каталина – обратилась по поводу капитального ремонта Волоколамского путепровода над путями Рижского направления Московской железной дороги. Она попросила ускорить завершение работ.

Мэр пояснил, что реконструкцию ведут поэтапно, сначала ограничивают движение на одном направлении, затем переходят к другому. Собянин рассчитывает, что ремонт завершится в 2027 году.

Жительница Соколиной Горы Екатерина Якушевич подняла вопрос о благоустройстве стадиона "Крылья Советов" и прилегающей территории. По словам Собянина, сейчас для объекта разрабатывают концепцию и проектную документацию. Полноценную реконструкцию планируют начать в следующем году.

Стадион намерены сделать круглогодичным, в том числе оборудовать футбольное поле с подогревом, современные раздевалки, зрительские места и трибуны. Мэр подчеркнул, что обновленный объект должен не только сохранить прежнее назначение, но и соответствовать современным требованиям.

Ранее Собянин анонсировал комплексную модернизацию ГКБ № 15 имени Филатова, которую планируют завершить к 2030 году. Стационар превратят в медицинский центр нового поколения с обновленной инфраструктурой и цифровыми технологиями. Сейчас работы идут в трех корпусах.