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Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Шэньчжэне затрагивали тему урегулирования украинского конфликта. Об этом РИА Новости заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Затрагивали", – ответил он на вопрос о том, обсуждалась ли эта тема конфликта на Украине на встрече двух лидеров.

Переговоры Путина и Си Цзиньпина прошли в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Одной из основных тем стало экономическое сотрудничество двух государств.

Встреча продлилась более двух часов. По словам председателя КНР, беседа с российским коллегой на полях саммита стала 50-й с 2013 года, включая очные контакты и встречи в формате видеоконференции.

Кроме того, 19 ноября состоится трехсторонняя встреча Путина, президента США Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Депутат Госдумы Александр Асафов указал, что украинский конфликт не будет центральной темой переговоров, однако стороны его как минимум упомянут.