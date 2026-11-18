Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Переговоры Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в рамках саммита АТЭС завершились. Они продлились более двух часов.

Встреча прошла в государственной резиденции "Цилинь Шаньчжуан" (в переводе "горная усадьба цилиня" – китайского единорога. – Прим. ред.) на вилле "Цилиньюань". Беседа началась в широком составе делегаций приблизительно в 12:00 по местному времени (07:01 по московскому времени).

В ходе мероприятия обсуждались вопросы, связанные с перспективами дальнейшего экономического сотрудничества двух стран. Как уточнила пресс-служба Кремля, позже беседа продолжилась в формате рабочего завтрака в узком кругу. Вместе с Путиным в ней принимали участие министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Во время переговоров Путин заявил, что работа РФ и КНР идет "по восходящей" на благо народов двух стран. По словам главы государства, она проходит на основе подписанного четверть века назад Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Глава КНР, в свою очередь, подчеркнул, что отношения двух стран имеют широкие перспективы и не подвержены мировой конъюнктуре.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что программа Путина на саммите АТЭС рассчитана на три дня. В нее также включена отдельная встреча с Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом. Основные темы беседы, в которой примут участие лидеры трех государств, уже согласованы.

