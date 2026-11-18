Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Атмосферное давление достигнет минимума в Москве в четверг, 19 ноября. Оно составит 731 миллиметр ртутного столба, сообщила ТАСС ведущий научный сотрудник Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

Перед этим, в среду, 18 ноября, давление резко упадет – примерно на 10 миллиметров ртутного столба. Причиной Паршина назвала приближение атмосферного фронта циклона. В этот день показатель составит 736 миллиметров ртутного столба, что примерно на 10 миллиметров ниже нормы.

19-го числа, по словам синоптика, снижение продолжится. С пятницы, 20 ноября, ожидается повышение атмосферного давления.

Исторический минимум для 19 ноября был зафиксирован в 1971 году. Тогда давление составило 725 миллиметров ртутного столба. Показатель, который ожидается в четверг, 19-го числа, в этом году примерно на 6 миллиметров выше рекорда.

Ранее терапевт Александра Разаренова рассказала, что сокращение экранного времени и количества потребляемых тонизирующих напитков поможет метеозависимым легче пережить периоды падения атмосферного давления. При этом она предупредила, что такая ситуация не означает, что абсолютно всех ждет резкое ухудшение самочувствия.

Эксперт указала, что метеочувствительные люди при таких перепадах часто жалуются на боль и тяжесть в голове, головокружение, ощущение усталости, снижение работоспособности и повышение сонливости.

