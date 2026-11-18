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Английское слово human ("человек") стало словом 2026 года по версии Кембриджского словаря английского языка. Об этом сообщается на сайте платформы.

Составители объяснили свой выбор тем, что искусственный интеллект меняет представления о человеке. По их оценке, когда ИИ стирает границы между людьми и машинами, само понятие "человек" обретает новый смысл. Составители не отрицают: чем глубже ИИ входит в повседневную жизнь и чем сильнее люди зависят от передовых технологий, тем более уязвимым может выглядеть положение человека.

Опасения, что, перепоручая мышление технологиям, человек что-то потеряет, заставляют переосмыслить степень зависимости общества от ИИ, отметил лексикограф Кембриджского словаря Колин Макинтош. Член правления издательства Cambridge University Press Франческа Вудворд заявила, что именно это слово наиболее точно отражает "дух времени" – на фоне быстрого развития ИИ и тревожных прогнозов, вплоть до угрозы гибели человечества.

Лексикографы также обратили внимание на то, что в английском языке human все чаще входит в словосочетания: human-written ("написано человеком"), human-generated ("сгенерировано человеком"), human-made ("сделано человеком"). Так подчеркивают, что работу выполнил человек, а не ИИ.

Ранее специалисты рассказывали, что слова "иишка" и "генерить" имеют наибольшие шансы закрепиться в русском языке. "Генерить" уже используют не только специалисты в области программирования, но и люди, далекие от этой сферы. Это связано с тем, что инструменты искусственного интеллекта стали доступны широкой аудитории.

