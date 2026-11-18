Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Четыре человека пострадали в результате атаки украинских беспилотников на Краснодарский край. Об этом сообщил региональный оперштаб в MAX.

Атаке подвергся Северский район. Сейчас пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Кроме того, при падении обломков дронов загорелись два предприятия.

По данным оперштаба, фрагменты БПЛА нашли по 9 адресам – во дворах частных домов и на улицах. В нескольких зданиях выбило окна, а в одном из домов пострадала кровля.

Ранее стало известно, что мирный житель поселка Новая Долина в Белгородской области погиб в результате атак украинских беспилотников. Также в Волоконовском округе дроны повредили сельскохозяйственную технику и вызвали возгорание строительного вагончика и автомобиля.

Атаки затронули и другие округа области. В частности, в Валуйском округе повреждения получила крыша хозяйственной постройки, а в Шебекинском – 10 машин и объект инфраструктуры.