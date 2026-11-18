Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что его встреча с Владимиром Путиным на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) стала 50-й с 2013 года.

По словам китайского лидера, это касается как очных контактов, так и встреч в формате видеоконференции. Беседа Путина и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС стала уже третьей личной в этом году.

Переговоры двух лидеров прошли 18 ноября в китайском Шэньчжэне. Они начались в расширенном составе с участием делегаций двух стран. Одной из основных тем стало экономическое сотрудничество Москвы и Пекина.

В ходе встречи Путин заявил, что работа России и Китая идет "по восходящей" на благо народов двух стран. По словам главы государства, она проходит на основе подписанного четверть века назад Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Российский лидер также уточнил, что товарооборот РФ и КНР продемонстрирует в этом году хорошую динамику роста. Также Путин назвал Си Цзиньпина другом и заявил, что искренне рад встрече с ним. Глава КНР, в свою очередь, подчеркнул, что отношения двух стран имеют широкие перспективы и не подвержены мировой конъюнктуре.