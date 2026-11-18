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Европейские страны добиваются участия в переговорах по Украине, хотя их не приглашают к обсуждению. Такое поведение бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль назвала неловким в беседе с ТАСС.

По мнению Кнайсль, европейские политики настаивают на том, чтобы оказаться за столом переговоров, но фактически остаются за пределами переговорного процесса. Для описания этой ситуации она использовала образ "белых слонов в коридоре".

"Я не хочу быть слишком ироничной. Потому что мы все склонны быть немного ироничными во всей этой теме. И хорошее чувство юмора помогает", – заметила экс-глава МИД Австрии.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила с президентом Финляндии Александром Стуббом участие европейских стран в урегулировании украинского конфликта. Речь шла о формате Е5+ЕС, в рамках которого страны Европы намерены подключиться к мирному процессу.