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В китайском Шэньчжэне начал работу 33-й неформальный саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Председатель КНР Си Цзиньпин призвал участников встречи выступить в защиту послевоенного международного порядка и поддержать формирование многополярного мира. Трансляцию саммита ведет телеканал CGTN.

По словам китайского лидера, ухудшение международной обстановки требует от стран региона более решительных действий. Он подчеркнул, что государства должны выступать за равноправное и упорядоченное формирование многополярного мира.

Си Цзиньпин также призвал поддерживать всеобъемлющую и инклюзивную глобализацию мировой экономики.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин прибыл в Китай с рабочим визитом для участия в саммите АТЭС. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, программа пребывания президента рассчитана на три насыщенных дня.

В график поездки включены мероприятия саммита и двусторонние переговоры. Кроме того, запланирована отдельная трехсторонняя встреча с Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом. Основные темы трехсторонних переговоров уже согласованы.