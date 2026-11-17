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Военные следователи начали расследование обстоятельств авиакатастрофы в Кемеровской области. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Дело расследуют по статье 351 Уголовного кодекса России. Она предусматривает ответственность за нарушение правил полетов или подготовки к ним.

В результате крушения военно-транспортного Ан-12 во время планового полета погибли 19 человек. Самолет потерпел крушение в районе села Ягунова вечером 17 ноября.

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк уточнил, что воздушное судно было транзитным и пролетало через регион. На месте происшествия развернули оперативный штаб под руководством главы области.