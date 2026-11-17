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На 10-м километре внешней стороны МКАД возле развязки с Новорязанским шоссе на юго-востоке Москвы загорелась "Газель". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник.

В свою очередь, столичный Дептранс сообщил, что на месте ДТП работают оперативные службы города. В настоящее время уточняются обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших.

По данным департамента, движение в районе ЧП затруднено. Водителей призвали выбрать путь объезда.

Ранее легковой автомобиль Renault загорелся при выезде с заправки на внешней стороне МКАД в Дмитровском районе. Инцидент произошел на 81-м километре магистрали, никто не пострадал.

До этого еще одно возгорание автомобиля произошло на внутренней стороне 77-го километра МКАД перед съездом № 78, из-за чего движение было затруднено на протяжении 3,5 километра.

