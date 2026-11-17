Фото: телеграм-канал "ГКУ МО "Мособлпожспас"

В подмосковном Егорьевске спасатели помогли 84-летней женщине, нога которой застряла между ступенью и металлическими перилами в подъезде многоэтажного дома. Об этом сообщает ГКУ МО "Мособлпожспас" в МАХ.

Пенсионерка недавно вернулась из больницы, где лечилась после перелома плеча. Во время подъема по лестнице она случайно просунула ногу под перила и не смогла самостоятельно освободиться. Соседи принесли ей стул, чтобы женщина могла дождаться помощи сидя, а одна из жительниц вызвала спасателей через службу 112.

Прибывшие специалисты успокоили пенсионерку, аккуратно приподняли ее и освободили ногу. Затем спасатели помогли женщине подняться на третий этаж и проводили до кровати. От медицинской помощи она отказалась, поблагодарив сотрудников за оперативность.

В Мособлпожспасе напомнили о важности внимания к пожилым людям и своевременного обращения за помощью.

Ранее в Сергиево-Посадском округе Подмосковья спасатели около двух часов искали мужчину, который потерялся в лесу во время заготовки дров. Он отправился туда с двумя приятелями, но отстал от них и не смог связаться с товарищами, поскольку оставил телефон дома.

Спасатели и представители лесной охраны нашли мужчину с помощью переклички, он не пострадал и не нуждался в медицинской помощи.

