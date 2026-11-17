Фото: ТАСС/АР/Stephanie Scarbrough

Бывший президент США Джо Байден признал, что Россия является слишком важной страной, чтобы ее игнорировать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мемуары политика "Обещай мне, Америка".

Экс американский лидер добавил, что решение об исключении России из G8 сильно осложнило контакты Москвы и Вашингтона, а взаимоотношения РФ и США так и не восстановились на прежнем уровне.

Байден занимал пост 46-го президента Соединенных Штатов с 20 января 2021 по 20 января 2025 года. В июле 2024 года, за несколько месяцев до президентских выборов, он снял свою кандидатуру, поддержав в качестве кандидата от Демократической партии вице-президента Камалу Харрис, которая в итоге уступила Дональду Трампу.

В этих же мемуарах экс-глава Белого дома признал, что продвижение НАТО к российским границам в 2004 году закономерно вызвало обеспокоенность Москвы. Он отметил, что из-за войны в Ираке Вашингтон в тот период также не приобретал новых друзей на международной арене.