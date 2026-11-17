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Бывший президент США Джо Байден признал, что продвижение НАТО к российским границам в 2004 году закономерно вызвало обеспокоенность Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мемуары политика "Обещай мне, Америка".

"Значительное расширение НАТО на восток в 2004 году приблизило Альянс к границам России, включая три прибалтийских государства (Литву, Латвию и Эстонию), которые входили в состав Советского Союза. Это неизбежно должно было вызвать тревогу в Кремле", – заявил Байден.

Экс-президент отметил, что из-за войны в Ираке Вашингтон в тот период не приобретал новых друзей на международной арене. При этом ожидаемого улучшения отношений между США и Россией не произошло. Байден объяснил это целым рядом причин.

Ранее Байден в мемуарах "Обещай мне, Америка" также рассказал о разногласиях с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам экс-президента США, украинский лидер неоднократно требовал от Вашингтона увеличения военной помощи, испытывая терпение американской стороны.

Байден отметил, что ресурсы США велики, но не безграничны, и подчеркнул, что открыто выражал Зеленскому недовольство его требованиями.

