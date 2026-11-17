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Встреча Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Китае может обернуться неприятностями для Европы и Украины, сообщает Axios со ссылкой на европейского дипломата.

По его словам, в европейских столицах рассматривают разные сценарии того, чем закончится трехсторонняя встреча. Он добавил, что они готовятся "к любому исходу".

Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18 и 19 ноября, где на полях форума состоится встреча трех лидеров. На 19 ноября намечены трехсторонние переговоры лидеров России, КНР и США.

Прорабатывается вариант отдельной встречи Путина и Трампа. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, это зависит от того, удастся ли согласовать графики. Американский президент также выражал желание пообщаться лично, однако отмечал, что пока не знает, получится ли это сделать.

Москва надеется на полноценные переговоры продолжительностью от часа, но не исключает и краткой беседы в уединенной обстановке в рамках саммита. Конкретное время и формат встречи еще не согласованы.

