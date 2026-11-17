Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Арбитражный суд Москвы вернул музыканту Азамату Кудзаеву, выступающему под псевдонимом Miyagi, его иск к платформе "Яндекс Музыка" о взыскании 900 тысяч рублей компенсации. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Ответчиком по заявлению выступает ООО "Яндекс Музыка". Иск поступил в суд еще в июле, однако был оставлен без движения: истец допустил ряд процессуальных нарушений, в том числе некорректно уплатил государственную пошлину. В установленный судом срок эти недостатки устранены не были.

Из-за этого заявление вернули без рассмотрения по существу. Такой возврат не лишает музыканта права снова обратиться с тем же требованием после того, как обстоятельства, послужившие основанием для возврата, будут устранены. Основания исковых требований к "Яндекс Музыке" в материалах не уточнялись.

Ранее суд удовлетворил иск музыкального лейбла Koala Music о защите исключительных прав на фонограмму "Снова звонит" рэперов Nkeeei (настоящее имя – Никита Коробыко. – Прим. ред.) и Lovv66 (настоящее имя – Иван Шабашов. – Прим. ред.). Ответчиком по заявлению Koala Music выступала компания 3Nt Solutions LLP.

Согласно решению суда, компании запрещено создавать технические условия, благодаря которым фонограмма может размещаться и распространяться в Сети.