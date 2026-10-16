Мосгорсуд защитил право лейбла Koala Music на трек рэперов Nkeeei и Lovv66

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Мосгорсуд удовлетворил иск музыкального лейбла Koala Music о защите исключительных прав на фонограмму "Снова звонит" рэперов Nkeeei (настоящее имя – Никита Коробыко. – Прим. ред.) и Lovv66 (настоящее имя – Иван Шабашов. – Прим. ред.). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Ответчиком по заявлению Koala Music выступала компания 3Nt Solutions LLP. По решению Мосгорсуда компании запрещено создавать технические условия, благодаря которым фонограмма может размещаться и распространяться в Сети.

Суд установил, что исключительное право на эту запись принадлежит истцу. Это подтверждает лицензионный договор. При этом в интернете уже были созданы технические условия для размещения, распространения и использования фонограммы, доказательством стали скриншоты страниц сайта.

Ранее певица Наталья Лапина обратилась в суд из-за использования ремикса песни "По полюшку" исполнителем Akmal (настоящее имя – Акмал Ходжаниязов. – Прим. ред.) без ее согласия. По соглашению от 24 января 2022 года, Лапиной принадлежат 75% исключительных прав на произведение, а артисту – оставшиеся 25%.

При этом певица утверждает, что Akmal, несмотря на такое распределение прав, передал компании "ЭЙС МЬЮЗИК" исключительную лицензию на использование песни без ее разрешения.