Фото: votour.com

Российский автомобильный бренд Votour вывел на рынок второй кроссовер своей линейки – модель V6. Минимальная стоимость новинки составляет 2 999 000 рублей. Об этом сообщила пресс-служба марки.

Новая модель предлагается в единственной комплектации "Престиж" с двумя вариантами привода. Переднеприводная версия получила турбированный двигатель объемом 1,5 литра мощностью 147 лошадиных сил, который работает в паре с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач.

Полноприводное исполнение оснащено турбированным мотором объемом 1,6 литра отдачей 186 лошадиных сил и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Такой автомобиль обойдется в 3 299 900 рублей – на 300 900 рублей дороже базовой переднеприводной версии.

Автомобили марки Votour производятся российским "АГР Холдингом" в партнерстве с китайской компанией Defetoo с ноября текущего года на заводе в Сестрорецке. Сейчас модельный ряд бренда состоит из двух кроссоверов – V5 и V6.

Ранее сообщалось, что китайский автопроизводитель Changan впервые возглавил российский рынок новых электромобилей. В октябре 2026 года Changan реализовал 1 125 машин. Второе место заняла Toyota с 992 проданными электрокарами. Далее следуют российские бренды Evolute и Umo.