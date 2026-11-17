Фото: портал мэра и правительства Москвы

Суд может конфисковать машину у водителя, который повторно сел за руль нетрезвым или превысил скорость. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД России.

В ведомстве подчеркнули, что конфискация возможна только по решению суда. Автомобиль могут забрать, если за руль сел человек, уже лишенный права управления.

Конфискация грозит и тому, кого раньше привлекали к административной ответственности за нетрезвую езду или за отказ проходить медицинское освидетельствование, если он снова управлял автомобилем в состоянии опьянения.

Кроме того, автомобиль могут изъять, если водитель повторно превысил скорость на 60–80 и более километров в час, а раньше его уже лишали прав за такое же нарушение. То же грозит тому, кто вновь выехал на встречную полосу.

В МВД напомнили, что по закону конфискация – это принудительное и безвозмездное изъятие имущества, которое переходит в собственность государства на основании обвинительного приговора.

Ранее Верховный суд России признал законной конфискацию авто, если осужденный использовал его для приобретения, перевозки или хранения наркотических веществ. Машина в таком случае является средством совершения преступления и подлежит изъятию в пользу государства.