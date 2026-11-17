17 ноября, 12:43Политика
Песков заверил, что Крымский мост будет восстановлен и станет "лучше прежнего"
Фото: kremlin.ru
Крымский мост восстановят после атаки Вооруженных сил Украины. Об этом газете "Известия" заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Вице-премьер Марат Хуснуллин доложил Владимиру Путину о ситуации с переправой. Это произошло после заседания правительственной комиссии.
По словам Пескова, в рамках восстановительных работ специалисты наметят конкретный план, определят очередность и временные рамки.
"Никаких сомнений нет, что мост будет восстановлен и будет еще лучше прежнего", – добавил он.
Украинские войска атаковали Крымский мост 16 и 17 ноября. Движение поездов и автомобилей приостановлено. Пострадавших, по предварительным данным, нет.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте. Как указали в ведомстве, для нанесения ударов использовались беспилотники. Конструкции моста получили повреждения.
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