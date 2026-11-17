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Крымский мост восстановят после атаки Вооруженных сил Украины. Об этом газете "Известия" заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Вице-премьер Марат Хуснуллин доложил Владимиру Путину о ситуации с переправой. Это произошло после заседания правительственной комиссии.

По словам Пескова, в рамках восстановительных работ специалисты наметят конкретный план, определят очередность и временные рамки.

"Никаких сомнений нет, что мост будет восстановлен и будет еще лучше прежнего", – добавил он.

Украинские войска атаковали Крымский мост 16 и 17 ноября. Движение поездов и автомобилей приостановлено. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте. Как указали в ведомстве, для нанесения ударов использовались беспилотники. Конструкции моста получили повреждения.