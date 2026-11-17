Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин​

Рособрнадзор проводит эксперимент по проверке домашних заданий и контрольных работ с применением искусственного интеллекта. Об этом сообщил глава ведомства Анзор Музаев в ходе выступления на ежегодной Всероссийской встрече руководителя Рособрнадзора с родителями учащихся.

По его словам, по этому вопросу ведомство ведет диалог с ведущими вузами страны и технологическими компаниями. Музаев отметил, что данное нововведение носит экспериментальный характер.

В то же время глава Рособрнадзора подчеркнул, что технологии не заменят педагога при выставлении окончательной оценки. Он добавил, что позиция ведомства по этому поводу остается неизменной.

Ранее репетитор по физике Азат Адеев рассказал, что нейросети не смогут полностью заменить преподавателя при подготовке к ОГЭ, однако могут стать полезным помощником для отработки первой части экзамена. По словам эксперта, в простых типовых задачах из первой части ОГЭ нейросети практически не ошибаются: они находят верное решение, даже если в условии есть рисунок, подбирают формулы и подробно объясняют каждый шаг.