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Миллионер Мохамед Хадид, отец моделей Джиджи и Беллы Хадид, сделал предложение руки и сердца манекенщице российского происхождения Кени Сильва. Об этом сообщает издание Spletnik.

О помолвке пара объявила на балу Vogue Arabia Ball 2026: Art Edition в Дубае. На вечере Сильва продемонстрировала кольцо с бриллиантом. Как рассказала 43-летняя модель в интервью Vogue Arabia, они с 78-летним миллионером решили сообщить новость на балу, потому что мероприятие напомнило ей "сказку о принцессе".

Само предложение Хадид сделал в ресторане Polo Lounge в Беверли-Хиллз. Миллионер попросил избранницу "красиво одеться", объяснив, что они собираются отметить некое событие. О том, что ей подарят кольцо, Сильва не догадывалась, призналась она.

Отношения пары начались в 2023 году. До этого модель 13 лет была замужем, от прошлого брака у нее осталась 18-летняя дочь Алексис.

Сильва родилась в Москве и жила в России до 20 лет, после чего переехала в США. Помимо работы моделью и телеведущей, она пишет книги и консультирует по вопросам развода.

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