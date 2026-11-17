Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Российский хоккеист, двукратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов опроверг информацию о планах завершить профессиональную карьеру. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Спортсмен опубликовал фотографию с коньками, которые висят на гвозде. Ряд СМИ расценили это как намек на завершение карьеры. После этого хоккеист объяснил, что купил новую спортивную амуницию.

"Какой закончил? Я скоро в новый клуб поеду играть", – рассказал Кузнецов.

Ранее российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин допустил, что завершит карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) после текущего сезона. До этого капитан и нападающий клуба "Вашингтон" Александр Овечкин также рассказал, что завершит карьеру в НХЛ после сезона-2026/27.