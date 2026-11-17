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Правительственная комиссия обсудит восстановление Крымского моста и организацию транспортного сообщения после украинских атак. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу кабмина.

В Доме правительства в ближайшее время пройдет заседание, которое возглавит вице-премьер Марат Хуснуллин. На встрече речь пойдет о том, как вернуть сооружение в строй и наладить транспортное сообщение. Иные детали повестки предстоящего заседания не уточняются.

Украинские военные атаковали Крымский мост 16 ноября. После этого движение по автомобильной части переправы приостановили, никто не пострадал.

Ночью 17 ноября Вооруженные силы Украины вновь ударили по мосту. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок в направлении переправы.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело о теракте. В СК уточнили, что для ударов использовались БПЛА, в результате чего конструкции моста получили повреждения.