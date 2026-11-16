Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Гавриил Григоров

Для восстановления Крымского моста после атаки украинских военных есть все необходимые ресурсы. Работы планируют провести в полном объеме, заявил глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

По его словам, вопросы устранения последствий удара обсудили на совещании. Аксенов заверил, что необходимые решения уже понятны, а ресурсов для их реализации достаточно.

"Все восстановим, никаких сомнений в этом нет", – написал глава Крыма.

ВСУ атаковали Крымский мост 16 ноября. По данным министерства транспорта России, в результате происшествия никто не пострадал. Движение автомобилей по сооружению временно ограничивали, тогда как поезда продолжили ходить в штатном режиме.

В Кремле также прокомментировали последствия атаки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что оценка повреждений еще продолжается, однако, предварительно, их считают незначительными.