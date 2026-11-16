Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Россию вытесняют из "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) и с энергетических рынков по всему миру. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью Андрею Кондрашову для ТАСС и ВГТРК.

Лавров отметил, что "Нефтяная индустрия Сербии", где "Газпром нефть" выступает главным акционером, проходит реформирование, в результате которого российскую сторону "выжимают" из этого бизнеса.

По словам министра, США реализуют доктрину доминирования на мировых энергетических рынках. В качестве примера он привел ситуацию с венесуэльской нефтью, которую, как заявили американские власти, теперь контролируют США, а не Россия и Китай.

"Хотя мы ничего там не контролировали и китайцы тоже, но мы были партнерами. Нас вытесняют оттуда, нас вытесняют со всех энергетических рынков", – добавил Лавров.

Ранее Евросоюз включил в санкционный список 12 российских компаний, управляющих нефтеперерабатывающими заводами и производящих нефтепродукты. Среди них – структуры "Газпром нефти", отвечающие за Московский и Омский НПЗ, а также "Газпром нефтехим Салават", Хабаровский и Саратовский НПЗ и "Киришинефтеоргсинтез".

Кроме того, ограничения затронули 47 российских банков и две небанковские кредитные организации – "ЮMoney" и "Петербургский расчетный центр".

