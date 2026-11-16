Фото: телеграм-канал "Марат Хуснуллин"

Пассажирский транспорт и автомобили продолжат движение по Крымскому мосту, доставка грузов также будет обеспечена. Все необходимые для этого решения меры уже приняты, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин в своем телеграм-канале.

"Всю работу организуем так, как нужно", – заверил вице-премьер.

Он лично приехал на мост, осмотрел его состояние и оценил повреждения. Кроме того, Хуснуллин провел совещание, на котором обсудили дальнейшие действия по организации восстановительных работ.

Об атаке ВСУ на инфраструктуру Крымского моста стало известно утром 16 ноября. В результате движение по его автомобильной части временно приостановили. Пострадавших не было, железнодорожное сообщение продолжало работать в штатном режиме.

Позднее автомобили вновь начали пропускать по мосту в реверсивном режиме, восстановительные работы продолжаются.

